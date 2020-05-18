В Коми определили участников финала чемпионата по киберспорту

В финале чемпионата Коми по киберспорту будут играть 8 команд в Dota2, CS:GO. Также определились 8 финалистов по Fifa-20. Игры состоятся через две недели в онлайн режиме.



30-31 мая сразятся лучшие игроки в компьютерном спорте. Попасть на игры финала было непросто, а желающих это сделать было много, причем со всех уголков республики.



Пресс-служба Мифизкульта РК сообщила, что в квалификации участвовало 450 человек. Глава федерации киберспорта региона А. Антипин рассказал, что среди участников были воркутинцы, сыктывкарцы, представители п. Ижма, Усть-Кулом, Визинга в возрасте 14-34 лет.



Финал чемпионата планировали организовать в Сыктывкаре, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести его в онлайн формат. Это будет немного неудобно, в том числе с точки зрения поддержки, поскольку зрители турнир не увидят и не оценят. Кроме того, не факт что дистанционно игры пройдут без зависаний и прочих технических неудобств, поскольку возросшая нагрузка на сети привлекла к ухудшению качества интернета, а для игр оно должно быть лучшее.