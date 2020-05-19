В общеобразовательных организациях НАО стартовала акция «Безопасное лето»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 19.05.2020

Акция организована в целях безопасности обучающихся, формирования безопасного поведения подростков на летних каникулах. Продлиться акция до 30 июня.

В ее рамках в школах начался цикл классных часов информационно-просветительской направленности. Они проводятся в режиме онлайн для учеников 1–11 классов. Им разъясняют правила поведения в природной среде, рассказывают о действиях в опасных ситуациях. Информация будет доведена до родителей во время онлайн собрания.

Информацию о правилах поведения на  дорогах, на воде, в лесу, при контакте с животными разместят на сайтах образовательных организаций, в соцсетях учреждений.

Также в общеобразовательных организациях  запланировано проведение онлайн-выставки рисунков учеников 1–4 классов «Безопасное лето», тематического конкурса роликов для учеников 5–10 классов, городской творческий конкурс  на лучший слоган «Я – за ЗОЖ в Нарьян-Маре!».

Профилактическая акция проводится в школах округа в рамках исполнения Концепции развития системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.





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