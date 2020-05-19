На дорогах Карелии в 180 ДТП погибли 11 человек

Республика Карелия >> Общество >> 19.05.2020

Большинство аварий в Карелии происходят по причине нарушения скоростного режима водителями. На дорогах с начала 2020 г. погибли 11 человек в 180 дорожно-транспортных происшествиях, 230 получили травмы.

Только в минувшие воскресенье зафиксировано 1,5 тыс. нарушений скоростного режима. Они были зафиксированы автоматическими камерами фото- и видеофиксации. Всего в Карелии к административной ответственности привлечено 117 тыс. нарушителей скорости.

За один день спецвзвод ГИБДД контролировал безопасность движения на отрезке 270-279 км федеральной автотрассы «Кола» и с помощью мобильного аппарат «Визир 2М» за час зафиксировал 6 случаев превышения положенной скорости движения. Максимальная скорость на этом участке, которую допустил водитель-нарушитель - 144 км/час, что больше разрешимой на 50 км/час. 

Все нарушения зафиксированы в сложных условиях при плохой видимости, низкой облачности, переменных осадках в виде дождя и мокрого снега, которые сделали влажным и скользким асфальт. Все нарушители были наказаны штрафами.





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