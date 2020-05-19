В детские лагеря Карелии допустят только после отрицательных тестов на коронавирус

Оздоровительная кампания для детей в Карелии стартует с 1 июля. Детей, как и персонал лагерей, будут проверять на коронавирус перед началом смены и принимать в случае отрицательного результата теста.



При отсутствии запрета, благополучной обстановке, соблюдении санитарных норм перевозки организованных групп, дети смогут летом отдохнуть в лагерях. Для них закупят 870 путевок в черноморские лагеря Краснодарского края. 110 путевок получат сироты. Решение о вывозе организованных групп за пределы Карелии принято с учетом указа президента РФ.



В Карелии сформирован реестр учреждений, занимающихся отдыхом 8 тыс. детей на территории региона. В него попал 121 лагерь, 118 дневных лагерей, 2 палаточных.



Уполномоченные контрольные органы осуществляют контроль за санитарным и эпидемиологическим благополучием, требованиями пожарной и антитеррористической безопасности, обустройством мест для купания.



Руководство каждого лагеря должно заключать договор с родителями, в котором есть пункт, связанный с безопасностью.