В детские лагеря Карелии допустят только после отрицательных тестов на коронавирус

Республика Карелия >> Общество >> 19.05.2020

Оздоровительная кампания для детей в Карелии стартует с 1 июля. Детей, как и персонал лагерей, будут проверять на коронавирус перед началом смены и принимать в случае отрицательного результата теста.

При отсутствии запрета, благополучной обстановке, соблюдении санитарных норм перевозки организованных групп,  дети смогут летом отдохнуть в лагерях. Для них закупят 870 путевок в черноморские лагеря Краснодарского края. 110 путевок получат сироты. Решение о вывозе организованных групп за пределы Карелии принято с учетом указа президента РФ.

В Карелии сформирован реестр учреждений, занимающихся отдыхом 8 тыс. детей на территории региона. В него попал 121 лагерь, 118 дневных лагерей, 2 палаточных.

Уполномоченные контрольные органы осуществляют контроль за санитарным и эпидемиологическим благополучием, требованиями пожарной и антитеррористической безопасности, обустройством мест для купания.

Руководство каждого лагеря должно заключать договор с родителями, в котором есть пункт, связанный с безопасностью.





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