В Череповце стартовал конкурс «Человек года»

Череповецкая гордума приступила к приему заявок на участие в конкурсе «Человек года». Звание присваивают за достижение/заслугу перед городом.



Выдвигает претендентов мэр, депутаты, коллективы организаций и общественных объединений.



Заявки принимаются до 1 сентября в приемной гордумы. В сентябре будут названы победители, которых выберут депутаты. Награждение состоится в рамках торжественного приема в День города.



Уже 6 лет в городе отмечают людей за успехи в хозяйственно-экономической, общественной и социальной деятельности. Победители прошлых лет на достигнутом не останавливаются, много делают для города. Созданы две номинации, призванные отметить заслуги в области социальной деятельности, а также молодых специалистов.



В прошлом году звание «Человек года» досталось А. Смирновой в сфере хозяйственно-экономической деятельности. Она занимает пост главного архитектора компании «Апатит», курирует строительство соцпроектов, а ее проект «Стена памяти» стал известен не только в Вологодской области.