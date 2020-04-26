В Череповце стартовал конкурс «Человек года»

Вологодская область >> Общество >> 21.05.2020

Череповецкая гордума приступила к приему заявок на участие в конкурсе «Человек года». Звание присваивают за достижение/заслугу перед городом. 

Выдвигает претендентов мэр, депутаты, коллективы организаций и общественных объединений.

Заявки принимаются до 1 сентября в приемной гордумы. В сентябре будут названы победители, которых выберут депутаты. Награждение  состоится в рамках торжественного приема в День города.

Уже 6 лет в городе отмечают людей за успехи в хозяйственно-экономической, общественной и социальной деятельности. Победители прошлых лет на достигнутом не останавливаются,  много делают для города. Созданы две номинации, призванные отметить заслуги в области социальной деятельности, а также молодых специалистов.

В прошлом году звание «Человек года» досталось А. Смирновой в сфере хозяйственно-экономической деятельности. Она занимает пост главного архитектора компании «Апатит», курирует строительство соцпроектов, а ее проект «Стена памяти» стал известен не только в Вологодской области.





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