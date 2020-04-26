В Череповце стартовал конкурс «Человек года»
Череповецкая гордума приступила к приему заявок на участие в конкурсе «Человек года». Звание присваивают за достижение/заслугу перед городом.
Выдвигает претендентов мэр, депутаты, коллективы организаций и общественных объединений.
Заявки принимаются до 1 сентября в приемной гордумы. В сентябре будут названы победители, которых выберут депутаты. Награждение состоится в рамках торжественного приема в День города.
Уже 6 лет в городе отмечают людей за успехи в хозяйственно-экономической, общественной и социальной деятельности. Победители прошлых лет на достигнутом не останавливаются, много делают для города. Созданы две номинации, призванные отметить заслуги в области социальной деятельности, а также молодых специалистов.
В прошлом году звание «Человек года» досталось А. Смирновой в сфере хозяйственно-экономической деятельности. Она занимает пост главного архитектора компании «Апатит», курирует строительство соцпроектов, а ее проект «Стена памяти» стал известен не только в Вологодской области.
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