Мурманская область внесла вклад в развитие проекта "Память народов"

Мурманская область участвует в реализации российского проекта "Память народов". Этот проект реализуется по инициативе Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера России в рамках Года славы и памяти.



В рамках проекта проводится сбор биографических данных, архивных материалов, снимков участников ВОв, тружеников тыла из коренных малочисленных народов на отдельном интернет-ресурсе.



В регионе инициативу поддержали глава Саамского собрания Самь Соббар, члены Общественной палаты МО, Совета коренных малочисленных народов, Ассоциации кольских саамов и родовой общины саами «Лопарская». Сбор данных проводился весь марта, за который поступило 120 заявок от земляков - саамов, ненцев, коми.



Немаловажная роль в Победе сыграна коренными малочисленными народами. Нужно об этом помнить, так как невозможно построить будущее без памяти о своей истории. Реализация проекта важна и актуальна для страны. Нужно запечатлеть героический подвиг людей, не боявшихся преград на пути к Победе. Официальная презентация проекта пройдет в июне.