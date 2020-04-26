В июне в Петрозаводске пройдёт масштабная дератизация

Петрозаводская горадминистрация приглашает все управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, госпредприятия присоединиться к борьбе с грызунами.



1-14 июня в городе пройдет масштабная акция по дератизации. Такие мероприятия проводятся регулярно на контейнерных площадках с мусорными баками. Именно по ним фиксируется больше всего обращений недовольных горожан, рассказывающих о появлении мышей и крыс. Масштабные кампании проходят минимум 2 раза в год.



Дератизацию проведут в подвалах домов, в детсадах и школах, на придомовых площадках. Добиться результата можно только при одновременном проведении мероприятия всеми организациями, чтобы грызунам некуда было уйти.



Администрация Петрозаводска также призывает граждан выбрасывать ТКО в предназначенные контейнеры, не складировать отходы у мусорных площадок, не мусорить в общественных местах: в скверах, парках, в лесополосе. Любое, даже небольшое скопление отходов, особенно органических, приводит к росту популяции крыс, чьи укусы небезопасны для здоровья.