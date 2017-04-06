4 вездехода пройдут путь от Архангельска до Петропавловска-Камчатского

Архангельская область >> Общество >> 06.04.2017

В Архангельске возьмет свое начало арктическая вездеходная экспедиция, которая охватит 10 тыс. км и закончится в Петропавловске-Камчатском.

Путешественники пройдут огромный путь к восточным рубежам страны на вездеходах. Фактически их маршрут охватит 10 новых центров МЧС, которые открылись в рамках Арктической программы РФ.

Окончится экспедиции в первых силах ноября, но точно дату назвать никто не может, потому что путь предстоит долгий, и во время него могут случиться неожиданности и непредвиденные обстоятельства. Но к 7 ноября путешественники должны приехать в пункт назначения.

Вездеходную экспедицию можно будет увидеть в Нарьян-Маре, Воркуте, Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Норильске, Айхале, Зырянке, Ключах и других городах.

Проект осуществляется благодаря совместной работе инженеров и конструкторов "Шерп", собирающих технику с повышенной проходимостью, сотрудников РГО, ученых НИИ Антарктики и Арктики.

Целью экспедиции является практикум по непрерывному транспортному сообщению в труднодоступных районах. Эти районы во время ледохода отрезаны от Большой земли и сообщение с ними крайне затруднительно.

Этот проект должен показать возможности бесперебойного оказания пожарной и медицинской помощи, транспортировки продуктов, медикаментов, не зависимо от сезона и состояния транспортных путей.

Экспедиция будет состоять из 8 специалистов на 4 вездеходах "Шерп" (3 - серийные, 1 - экспериментальный). Вся техника российская.

Проект осуществляется под руководством исследователя-конструктора А. Гарагашьяна из Санкт-Петербурга. Выезд экспедиции назначен на 14 апреля из Архангельска. Вывод о целесообразности использования новой техники будут сделаны после ее окончания и анализа показанных результатов.









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