В Петрозаводске начали строить еще один "Народный" дом

В ЖК "Народный" началось строительство монолитной 16-этажки с квартирами эконом-класса.



Занимается строительством "Баренц Групп". На данном этапе продаж квартиру в доме можно забронировать, получив экономию до 200 тыс. руб. Жилкомплекс весьма популярен, так как Пятый поселок примыкает к ул. Шотмана, весьма комфортному месту для спокойного проживания. Его преимущество - транспортная доступность, развитая инфраструктура и относительно малая населенность. Это редкий случай, когда поселившись в новом доме, можно пользоваться отремонтированными дорогами, наслаждаться отсутствием пробок, доступностью магазинов, аптек, школы и детского сада.



Здесь уютная территория со своим микроклиматом, безопасные входные зоны, есть парковки, стоянки для велосипедов и системы видеонаблюдения.



В Петрозаводске довольно мало домов с квартирами нестандартной формы, поэтому у местных жителей подобные дома вызывают живой интерес. Но после многочисленных случаев, когда обманутые дольщики оставались без денег и квартир, многие предпочитают не покупать "кота в мешке", а вкладываться в готовые квартиры, даже если они стоят дороже.