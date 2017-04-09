Депутаты Коми обсудили законность тестирования детей на наркозависимость

Республика Коми >> Общество >> 09.04.2017

В Сыктывкаре прошло заседание парламентской Ассоциации Северо-Запада РФ по правовым вопросам, на котором депутаты обсуждали возможность проведения теста несовершеннолетних на наркотики без согласия родителей. Депутаты так и не смогли договориться, поэтому решили глубже изучить вопрос и вернуться к его обсуждению позже.

Депутаты считают, что тесты делать необходимо даже если родители ребенка не дали на это согласие. Выявлять подростков, начинающих "баловаться" наркотиками, нужно, а родители, даже если знают об этом, стараются скрыть этот факт, чтобы он не стал достоянием общественности. Такая забота – это переоценка собственных сил. Не всегда родители в состоянии справиться с зависимостью детей, в результате подросток погружается в наркозависимость все глубже, а этого можно было бы избежать при своевременной помощи специалистов.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что тесты важны для предотвращения усугубления проблем. Они предложили изучить возможность на законных основаниях, предусмотреть случаи, когда тестирование на употребление наркотиков можно проводить без согласия родителей подростков.

Дети, которые употребляют наркотики, гарантированно не станут проходить добровольный тест. А на тест согласятся только те, кто наркотики не употребляет. Это пустая трата денег и времени.

Но к подобным вопросам нужно относиться с осторожностью, особенно к допуску к проверкам несовершеннолетних различных органов. Это может стать причиной спекуляций со стороны сотрудников школ, медучреждений, правоохранительных органов.

Участие родителей в этом процессе – это их право в соответствие с действующим законом, и не поменяв правовые нормы, никаких тестов без согласия родителей проводиться не должно, потому что это незаконно.





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