Объявлен конкурс "40 добрых дел к 40-летию Новодвинска"

Архангельская ЦБК объявила благотворительный конкурс соцпроектов "40 добрых дел к 40-летию Новодвинска". Акция призвана поддержать общественные инициативы и создать условия для развития института гражданского общества.



Предприятие будет финансировать реализацию проектов, которые развивают социальную сферу Новодвинска. Участниками акции могут стать некоммерческие организации, государственные или муниципальные учреждения. В конкурсе есть несколько номинаций: "Добровольчество", "Городская среда", "Экология". Среди направлений также есть блок "Культура, искусство, творчество", "Спорт и здоровый образ жизни", "Патриотическое воспитание" и "Я люблю Новодвинск". Последний проект направлен на раскрутку бренда города, его предприятий, отдельных территорий, муниципалитета и позиционирование города в СМИ и социальных сетях.



Конкурс для удобства решили разделить на два этапа. Первый будет продолжаться до 10 мая. К этому времени нужно оформить свою проектную идею в соответствии с заданными параметрами, и отправить заявку на участие. Все проекты и идеи будут опубликованы для ознакомления горожан, после чего горожане смогут отдать свои голоса за самые интересные и перспективные из них. Только 40 проектов, которые наберут максимальное количество голосов, могут попасть во второй этап конкурса. Те, кто попал в него, должны прислать в электронном и печатном виде свою проектную заявку до 29 мая.



Все проектные заявки, полученные в установленный срок и соответствующие требованиям, пройдут экспертную комиссию, которая будет сформирована из специалистов в области соцроектирования, активистов и общественников. Окончательный состав жюри утвердит оргкомитет конкурса.



Список победителей будет объявлен и опубликован 1 июня.



