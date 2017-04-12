Дерт-парк для экстремалов построят летом в Архангельске

В июне в Архангельске начнется строительство дерт-парка "Полярный". Но к первым работам смогут приступить еще раньше, как только сойдет снег. В настоящее время еще точно не определились с местом, где парк будет расположен, а также со сметой проекта, исходя из выделенного финансирования. Проект уже получил одобрение экспертного совета, который выбирал победителя проекта в сфере молодежной политики. Пока на парк выделили всего 40 тыс. руб., но это не окончательная цифра.



Активисты, разработавшие проект, утверждают, что интерес к детскому спорту начинает набирать обороты среди молодых семей. Они рады были бы заниматься спортом всей семьей, но делать это негде, потому что в городе для этого отсутствует инфраструктура.



Члены Совета молодых специалистов ЦС "Звездочка" не первый год работают в этом направлении с Молодежным центром Северодвинска, где развивают в городском пространстве экстремальные виды спорта для занятий всей семьей.



В 2012 г. на стадионе "Беломорец" открыли первый скейт-парк. Этот проект смогли реализовать при поддержке администрации Северодвинска и ЦС "Звездочка". На стадионе каждый год проводится фестиваль хип-хопа и экстремальных видов спорта "Street Life".



В Архангельске дерт-парк также даст возможность заниматься экстремальными видами спорта круглый год и станет дополнением в скейт-парку "Беломорца" в летнее время.



"Полярный" – это территория, на которой будут находиться искусственно возведенные трамплины и приземления, необходимые для занятий велофристайлом. Также здесь будет памп-трек - велосипедная трасса из чередующихся кочек, ям и контруклонов для передвижения на велосипедах без беговелов и педалей. Уже в этом году на "Полярном" можно будет проводить мастер-классы по езде на велосипедах BMX, горных моделях, появится возможность тренироваться и проводить соревнования.



