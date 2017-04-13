Парусник "Седов" меняет мурманскую прописку на калининградскую

В Мурманске нет базы для ремонта судов типа барка "Седов". Об этом рассказала губернатор региона М. Ковтун. Крупнейший парусник недавно был передан из управления Мурманского технического госуниверситета в управление Калининградскому техуниверситету для оптимизации расходов. Несмотря на то, что парусник был во владении МГТУ, в его собственности он никогда не находился.



Сейчас паруснику 96 лет, и он постоянно нуждается в уходе и ремонте, а делать это в Мурманской области нет возможности. Барк ранее ремонтировался в Калининграде и теперь переедет туда на ПСЖ.



Курсанты как обучались, так и будут в будущем практиковаться на борту "Седова", потому что упускать возможность поработать на таком учебном судне нельзя. Это огромный подарок современникам.



"Седов" считается самым большим в мире и одним из самых старых. Его собрали в Германии на верфи Круппа в Киле в 1921 г. Длина борта - 117,5 м, водоизмещение - 7,3 тыс. тонн, экипаж - около 230 человек, а площадь парусов - 4,1 тыс. кв. м. Названо судно в честь исследователя Г. Я. Седова. На службу в СССР корабль был передан в 1945 г. Великобританией. За время своего существования он побывал в Исландии, Голландии и других странах Европы, принимал участие в торжественных мероприятиях, а в 2013 г. вернулся из свой первой кругосветки, на которую ушло больше года.



На паруснике обучаются будущие штурманы, механики, капитаны и радисты. На днях 49 курсантов МГТУ отправились на поезде в Калининград, откуда собираются выйти в море на "Седове" в учебный рейс. Он продлится с 20 апреля по 6 июня и преодолеет путь в 2 тыс. морских миль.



Барк "Седов" - обладатель официального мирового рекорда скорости для парусников в этом классе - 12,6 узла. В распоряжение МГТУ судно находилось с 1991 г.



