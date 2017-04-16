В Архангельске открылся десятитысячный магазин X5 Retail Group.



"Пятерочка" на ул. Воскресенской стала самым большим магазином среди торговых точек сети в регионе. О. Наумова, гендиректор сети "Пятерочка", позиционирует новый объект как "магазин возле дома", до которого жителям многих домов можно дойти пешком всего за 5-10 минут. Также сеть намерена в дальнейшем стоить магазины, рассчитанные на труднодоступные территории и отдаленные населенные пункты, и количество жителей таких поселков не будет иметь значите. Например, будут открываться магазины в населенных пунктах с количеством жителей около 3,5 тыс. человек.



Цены в новом магазине доступные даже для пенсионеров, в чем они уже смогли убедиться, зайдя в мясной и колбасный отделы, которые обычно обходили стороной по причине дороговизны продуктов. Доступный уровень цен удается сохранять благодаря уменьшению себестоимости доставки.



Для пенсионеров в "Пятерочке" есть специальные скидки, и абсолютно для всех существуют программы лояльности. Например, в любой день с утра люди могут рассчитывать на скидку 5% на базовый ассортимент, а по понедельникам пенсионеры получают дополнительную скидку 10%.



Открытие "Пятерочки" совпало с началом вездеходной экспедиции "На Восток" по бездорожью от Архангельска до Камчатки, и торговая сеть поддержала путешественников продовольствием. Они получили 5 тонн продовольствия, которое загрузили в 45 двухсотлитровых бочек и вездеходы. Бочки отправили вперед по маршруту, чтобы не везти всю поклажу с собой.



Одновременно с архангельской "Пятерочкой" были открыты новые точки в Кирове, Саратове, Тольятти, Югорске, Альметьевске, Лысьве, Новосибирске, Екатеринбурге. Открытие 10 магазинов - очередной шаг для достижения стратегической цели - добиться 15% доли на рынке РФ к концу 2020 г.