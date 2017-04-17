В Петрозаводске выбрали самую красивую девушку на инвалидном кресле

В Петрозаводске прошел необычный конкурс красоты. На нем соревновались красавицы в инвалидных креслах. Целью мероприятия было продемонстрировать, что любая женщина красива, независимо от того, может она стоять на ногах или нет.



Конкурс был организован фондом "Основа" и "Благотворительным фондом имени Арины Тубис". Ему присвоили название – "Вдохновение". Участие в программе принимали 10 девушек из Педасельги, Беломорска, Петрозаводска и Пудожского района.



Как и на всех конкурных мероприятиях, финалу предшествовала кропотливая подготовка: прически, грим, наряды, активные репетиции, подготовка творческих номеров, дефиле, видео-открытки. Старания девушек не прошли даром, потому что шоу получилось интересным и достойным внимания. Зрительский зал заполнился полностью, и это были не только знакомые и родственники конкурсанток. Девушек буквально задраили цветами и засыпали комплиментами.



"Мисс Вдохновение" стала 19-летняя петрозаводчанка А. Кирченко, которая получила корону от "Миссис Великая Русь" Ю. Стоцкой. На конкурсе победительница представила песню С. Дион. 2 года назад, упав с большой высоты, девушка оказалась в инвалидном кресле, но не опустила руки и продолжила заниматься музыкой и здоровьем, потому что врачи убеждают, что у нее есть шанс встать на ноги. Девушка уверена, что пение может стать ее будущей профессией, как это получилось у Ю. Самойловой, несмотря на то, что та к инвалидному креслу была прикована с раннего детства.



Кирченко призналась, что от конкурса у нее остались самые радужные впечатления, многие их которых на словах трудно передать. Когда члены жюри объявляли победительниц разных номинаций, она была готова услышать свое имя в любой, но не ожидала, что станет "Мисс Вдохновение". Конкурс принес девушке не только новые эмоции, но и интересные знакомства, предложения, которые она обязательно примет.

