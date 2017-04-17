Зоозащитники Петрозаводска вышли на митинг против передвижных зоопарков, цирка, дельфинариев

В Петрозаводске прошел митинг рядом с цирковым шатром передвижного цирка, который приехал в город на гастроли. В столицу Карелии привезли собак, лошадей, пони, осликов, верблюдов, обезьян и тигров.



Зоозащитники попытались привлечь внимание общественности к ужасным условиям, в которых приходиться жить животным. По их мнению, животные сидят без движения в маленьких клетках, в которых у них атрофируются мышцы, недоедают, при этом их возят по стране, подвергая постоянному стрессу. Но большинству людей до этого нет никакого дела. Они ходят на представления, поддерживая покупкой билетов передвижные цирки, зоопарки, дельфинарии.



Зоозащитники уверены, что придя в цирк и пройдя через митинг, дети будут задавать своим родителям вопросы, и те должны им объяснить, чего добиваются люди, митингующие возле передвижного цирка.



Сегодня законодательно животные в передвижных зоопарках и цирках не защищены, поэтому запретит представления и гастроли никто не имеет права. О том, что митингующие правы, можно убедиться наглядно, если посмотреть в каких условиях живут звери, и как они выглядят, выходя на арену. У многих затравленный вид, они выполняют приказы дрессировщиков, не потому что им это нравится, а потому что хотят кушать, а их специально держат в полуголодном состоянии, чтобы чего-то от них добиться.



Подобные акции проходят не только в России, но во многих цивилизованных странах, где защитники животных добиваются запрета на передвижные представления. Особенно это касается дельфинариев, потому что дельфинам для полноценной жизни нужно огромное пространство, которого у них нет. От этого они болеют и часто умирают, а владельцы дельфинариев это скрывают, покупая дельфинов незаконным способ, и заменяя ими умерших. Во многих странных дельфинарии закрывают, и недавно в Тампере (Финляндия) был закрыт единственный дельфинарий в стране.

