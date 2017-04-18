В Коми спорили, кто должен с детьми говорить о смерти?

Проблема самоубийств среди детей разделила представителей Общественной палаты Коми на сторонников и противников обсуждения проблемы смерти. Эта тема серьезная и деликатная, поэтому правильно обсудить ее с детьми могут только специалисты.



В Общественной палате Коми за круглым столом коснулись темы "ребенка и суицида" и роли общественности в решении проблемы.



Эксперт Общественной палаты иерей М. Стыров назвал истоком всех проблем нездоровые отношения в семье, и в частности, безотцовщину. В церкви постоянно проходят службы, на которых можно чему-то научиться, но люда туда не ходят. Сегодня в обществе их учат только получать деньги, наслаждения, добиваться своих целей, но никто не учит отдавать. Например, в школах учат, как отмечать Пасху и Масленицу, проводят мастер-классы, но почему-то никто не говорит о соблюдении поста.



Сухомлинский когда-то говорил, что патриотизм человека воспитывается на кладбище, но в современном обществе тема смерти считается чем-то неприличным и о ней вообще не говорят. Даже в больницах врачи запрещают поднимать этот вопрос в разговоре с пациентами, даже когда им остается жить всего несколько дней. М.Стыров назвал это глупостью, потому что о смерти нужно разговаривать с пациентами и с детьми.



Как пример он привел В. Даля и его "Картины из быта русских детей", где бабушка беседовала с детьми на тему смерти и развеивала страхи, показывая, что смерть – это переход в вечность, и если мысль о смерти отсутствует, то ее ищут.



Представители правоохранительных органов считают, что беседы с детьми, находящимся в депрессии или думающими о суициде, должны проводить только квалифицированные специалисты. В противном случае разговоры могут только привлечь к таким играм как "Синий кит". В противном случае ажиотаж вокруг суицида и смерти приведет к интересу к нему со стороны детей, они не будут ее бояться, и будут к ней стремиться.

