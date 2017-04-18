В Коми спорили, кто должен с детьми говорить о смерти?

Республика Коми >> Общество >> 18.04.2017

Проблема самоубийств среди детей разделила представителей Общественной палаты Коми на сторонников и противников обсуждения проблемы смерти. Эта тема серьезная и деликатная, поэтому правильно обсудить ее с детьми могут только специалисты.

В Общественной палате Коми за круглым столом коснулись темы "ребенка и суицида" и роли общественности в решении проблемы.

Эксперт Общественной палаты иерей М. Стыров назвал истоком всех проблем нездоровые отношения в семье, и в частности, безотцовщину. В церкви постоянно проходят службы, на которых можно чему-то научиться, но люда туда не ходят. Сегодня в обществе их учат только получать деньги, наслаждения, добиваться своих целей, но никто не учит отдавать. Например, в школах учат, как отмечать Пасху и Масленицу, проводят мастер-классы, но почему-то никто не говорит о соблюдении поста.

Сухомлинский когда-то говорил, что патриотизм человека воспитывается на кладбище, но в современном обществе тема смерти считается чем-то неприличным и о ней вообще не говорят. Даже в больницах врачи запрещают поднимать этот вопрос в разговоре с пациентами, даже когда им остается жить всего несколько дней. М.Стыров назвал это глупостью, потому что о смерти нужно разговаривать с пациентами и с детьми.

Как пример он привел В. Даля и его "Картины из быта русских детей", где бабушка беседовала с детьми на тему смерти и развеивала страхи, показывая, что смерть – это переход в вечность, и если мысль о смерти отсутствует, то ее ищут.

Представители правоохранительных органов считают, что беседы с детьми, находящимся в депрессии или думающими о суициде, должны проводить только квалифицированные специалисты. В противном случае разговоры могут только привлечь к таким играм как "Синий кит". В противном случае ажиотаж вокруг суицида и смерти приведет к интересу к нему со стороны детей, они не будут ее бояться, и будут к ней стремиться.





Рекомендуем по теме:

Бюджет Вологодской области передали на рассмотрение общественникам

Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе

24 марта в Вологде состоится общегородское родительское собрание

В 8 школах Петрозаводска появятся дополнительные первые классы

"Школа осознанности" открылась в Сыктывкаре

В 2016 г. в Коми сертификаты на семейный капитал получили 1415 семей


Госпрограмму поддержки ипотечных заемщиков закрыли раньше срока

С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера"

В Мурманской области собираются разрешить любительский отлов камчатского краба

Карелия и Финляндия будут сотрудничать в области выращивания посадочного материала для лесов

В этом году в НАО вакцинируют 140 тыс. голов северных оленей

В Поморье начали ревизию планируемых особо охраняемых природных территорий

В Череповце начались выборы в Молодежный парламент
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета