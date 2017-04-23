Подтверждать право на субсидию пенсионеры Коми будут раз в год
Пожилые жители Коми, пенсионеры с инвалидностью теперь могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, не подтверждая права на нее каждые 6 месяцев. Это можно назвать достижением соответствующих структур, которые еще в прошлом году поднимали вопрос волокиты в госучрежденях, которая негативно сказывается на имидже службы и усложняет жить пожилым людям, и особенно инвалидам. Пенсионеры вынуждены каждые полгода собирать документы, подтверждающие их право на субсидию, приезжать, сидеть в очередях.
Вопрос об этом был поставлен на заседании совета Минтрудсоцзащиты. Руководство министерства поддержало идею, и сейчас подготовлен проект постановления с соответствующими изменениями. На федеральном уровне периодичность подтверждения права – 6 месяцев.
Пояснительная записка к проекту гласит, что центры предоставления госуслуг в области соцзащиты имеют возможность использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия, которая позволит получать информацию для принятия решения о предоставлении субсидии. Здесь речь идет об неработающих собственниках квартир старше 65 лет, которые проживают одни, об инвалидах I группы любого возраста, о семьях, состоящих из представителей этих категорий граждан.
Согласно новому проекту, субсидия может быть предоставлена на следующий срок без предоставления документов, но не реже, чем один раз в год. Это даст возможность сократить число обращений пожилых людей, в том числе льготников с инвалидностью в учреждения соцзащиты.
Сейчас документ находится на согласовании членов общественного республиканского совета Минтрудсоцзащиты. Вряд ли депутаты не поддержат эту инициативу, поэтому можно рассчитывать на то, что изменения вступят в силу уже с июля.
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