Экспедиция "Поморский карбас" стартовала в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 24.04.2017

Экспедиция "Поморский карбас" стартовала в Архангельске. Это детище энтузиастов, которые решили своими силами испытать поморское судно. О старте экспедиции объявили в областной научной библиотеке им. Добролюбова. Поморский карбас появится в море под флагом журнала "Родина" и "Российской газеты".

Руководит проектом шкипер Е. Шкаруба, который около двух лет работал на яхте "Джульетта" под флагом Архангельска и обошел на ней вокруг света. Шкипер рассказал, что участвовать в экспедиции будут яхтсмены из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы, которые в июне отправятся в село Лешуконское и под руководством мастера В. Кузнецова планируют построить двухмачтовый парусник.

Раньше на Белом море собирали моторные карбасы, так как верфи работали при крупных рыболовецких колхозах. Сегодня эти суда не делают и задачи экспедиции - привлечь внимание к поморам, владеющим мастерством, и построить первый за 100 лет традиционный для поморья карбас под парусами.

В настоящий момент сохранились модели карбасов разных видов. Судовладельцы собирают их, а потом жертвуют церкви, чтобы морские экспедиции оказались благополучными, и им сопутствовала удача. Для проекта за образец возьмут модель XIX в., которая сейчас находится в краеведческом музее Архангельска.

Вторую часть экспедиции собираются провести в море. Этот будут испытания. По р. Мезень экспедиция пройдет в Мезенскую губу, Северный полярный круг, Белое море, Соловки. 380 миль – путь, который на веслах и парусах собираются преодолеть участники проекта.

Финансирование проекта осуществляется участниками экспедиции - яхтсменами. С ними поедет съемочная группа, для участия которой открыт сбор средств. Участие съемочной группы выльется в фильм об истории экспедиции.

Партнеры проекта - краеведческий музеи? Архангельска, РГО, Кенозерский национальный парк, Северный морской музей, Товарищество северного мореходства.





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