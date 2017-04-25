В Воркуте прошло третье экстрим-шоу на тарантасах

В Воркуте прошло третье экстрим-шоу, участники которого катаются на тарантасах. В этот раз в заездах принимали участие 6 команд, представившие самодельные тарантасы и скатившиеся на них по склону оврага. Традиционно поболеть и повеселиться пришли сотни горожан.

Организаторы мероприятия: Независимый общественный союз, Управление спорта муниципалитета, общественная организация "Мотоклуб "Полярные волки".



Фестиваль проводится с 2015 г., и в дебютном заезде список участников насчитывал всего 3 команды. С каждым годом интерес к мероприятию повышался, участников становлюсь больше, а представленные ими транспортные средства – интереснее.



И. Гурьев, руководитель администрации города, отметил, что для воскресного утра лучшего праздника не придумаешь. Здесь весело, отличная атмосфера, можно получить массу положительных эмоций. Есть предположение, что через несколько лет этот конкурс станет неотъемлемой частью местной культуры и традицией.



Свои тарантасы первыми представили "Полярные волки". Затем со склона съехал тарантас ВТБ. ООО "Лети лепесток" свое транспортное средство назвало "Сани деда мороза", а команда УГТУ назвала тарантас "санями для покорения Аляски". Все участники первого заезда преодолели с успехом нужный отрезок пути, за исключением одного - "Диванного войска", который был обычным диваном, оказавшимся слишком тяжелым для того чтобы ехать.



Креативностью отличался самый простой тарантас, состоящий из таза с торчащей из него пальмой. Его создательница Н. Кузнецова в костюме кенгуру быстрее всех скатилась с горы.



Победителей жюри определяло по креативности идеи тарантаса, его внешнему виду, теххарактеристике, точности и времени прохождения трассы. Победителям вручали кубки, грамоты, а лидеры получили еще и деньги от спонсора - ВТБ: Н. Кузнецова, занявшее 1 место, получила 9 тыс. руб., "Полярные волки" с "Ветераном" за 2 место получили 6 тыс. руб., команда "Киокусинкай" с "Греблей" за 3 место – 3 тыс. руб.