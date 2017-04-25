День призывника отметят в Мурманске 29 апреля

28 апреля на площади Пять Углов в Мурманске пройдет военно-патриотическая акция, посвященная Дню призывника. Здесь откроют пункт приема граждан, где можно будет проконсультироваться по вопросам службы на Северном флоте. На них будут отвечать специалисты военного комиссариата и сотрудники кадровых органов. В пункт можно будет написать заявление и оформить все документы для поступления на службу по контракту.



С этого года парни призывного возраста с соответствующим уровнем образования и годные к службе по состоянию здоровья, имеют право заключить контракт на военную службу по вакантным воинским должностям, не проходя воинскую службы по призыву.



Во время акции будет организована выставки снаряжения, вооружения, специальной и военной техники, которая применяется военнослужащими Севфлота. В частности, здесь можно будет оценить установку зенитного ракетного комплекса, боевую технику мотострелков и морских пехотинцев, реактивную артиллерийскую систему "Град", образцы средств биологической, радиационной и химзащиты, инженерных подразделений. Также можно будет оценить новинки военной формы, обувь, комплекты индивидуальной бронезащиты, технику МТО и рационы питания для военнослужащих. Экспозицию техники и снаряжения для водолазных работ подготовят представители аварийно-спасательных и поисковых работ Севфлота.



Также будет работать традиционная полевая кухня, а гостей будут угощать кашей с тушенкой и чаем.



В качестве шоу для зрителей подготовили выступления группы рукопашного боя бригад морской пехоты. Желающим научиться приемам проведут мастер-класс по овладению самыми простыми приемами.



Цель мероприятия – поднять престиж контрактной службы в армии, рассказать населению о ее плюсах.