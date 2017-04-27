В Карелии изменился порядок получения путевок в детские лагеря

В ноябре 2016 г. правительством Архангельской области были подготовлены проекты нормативно-правовых документов, связанных с подходом к детской оздоровительной компании 2017 г.



Работа, проделанная правительством, затрагивала запросы собственников, организаторов детских лагерей, туроператоров, родителей. Во главу всего ставилась безопасность детей и единая соцгарантия в части получения компенсации.



С текущего года лагеря на территории региона получат до начала первой смены 15% от средств господдержки на подготовку открытию. Деньги выделит областной бюджет. 75% лагерям перечислят позже, во время смены. Ранее путевки в лагеря распределялись по квотам и под контролем регионального Минтруда, что затрудняло процесс распределения. Сейчас заполнением лагерей занимаются сами организаторы отдыха, а квоты выделяются исходя из количества детей, проживающих на территориях муниципалитетов, и на каждый конкретный лагерь.



Порядок получения путевок также изменился. Родители предоставляют необходимые документы, получают сертификат на путевку. Стоимость сертификата единая для всех, и каждый ребенок получит одинаковую сумму компенсации. Раньше ее размер зависел от суммы, выделяемой МО и правительством области. Теперь компенсации зависят только от количества дней смены и вида лагеря. Сертификат действует 10 дней. Если в этот период родители не отдадут его организаторам отдыха, сертификат аннулируется.



Из бюджета области не будут выделять субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Их опекуны и родители за свой счет будут оплачивать компенсацию путевки, но некоторые муниципалитеты получат компенсацию существенно выше, чем годом ранее, а некоторые - меньше. В Архангельске в 2016 г. родители оплачивали 658 руб. за путевку стоимостью 17,5 тыс. руб., а деньги выделялись из казны города и области. Сейчас за сертификаты родители заплатят 3,06 тыс. руб. за 18 дней отдыха.



