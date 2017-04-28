В УФСИН Мурманской области прошла военно-спортивная игра "Северный рубеж". На базе отдела спецназначения "Айсберг" собрались ученики старших классов учебных заведений города.



Несколько лет УФСИН возрождает военно-патриотические традиции, проводя игры, где подростки могут проверить свои моральные и физические качества. Когда-то эту функцию выполняла игра "Зарница".



Перед началом игры состоялся торжественный парад, на котором участники исполнили гимн России и почтили память павших героев ВОв минутой молчания. В этом году отдельно почтили память П. Худякова - последнего ветерана УФСИН Мурманска, который участвовал в ВОв. Недавно ветеран умер в возрасте 93 лет.



С напутственными словами к участникам обратились Е. Шихов, начальник УФСИН Мурманской области, А. Лодыгин, председатель Ветеранской организации УФСИН, А. Покрвоский, начальник ОСН "Айсберг".



В игре принимали участие 4 команды по 6 человек: школа №5 "Айсберг", лицей №2, военно-патриотический клуб "Рать" и кадетская школа.



Каждый год организаторы придумывает что-то новое. В этом году игра скалывалась из 7 этапов, в которые входило перетягивание каната, отключение имитатора взрывного устройства, метание гранаты, установка телефонной связи в полевые условиях, сборка и разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, оказание помощи раненому. Этапы были максимально усложнены. Например, чтобы протянуть кабель полевой связи, ребятам пришлось сначала надеть общевойсковой защитный комплект.



В конце соревновательной программы подарком для зрителей стало выступление сотрудников кинологической службы с демонстрацией выучки служебных собак. А пока все восхищались собаками, жюри подвело итоги: лучшими стали ребята из клуба "Рать".











