В УФСИН Мурманской области прошла военно-спортивная игра "Северный рубеж"

Мурманская область >> Общество >> 28.04.2017

В УФСИН Мурманской области прошла военно-спортивная игра "Северный рубеж". На базе отдела спецназначения "Айсберг" собрались ученики старших классов учебных заведений города.

Несколько лет УФСИН возрождает военно-патриотические традиции, проводя игры, где подростки могут проверить свои моральные и физические качества. Когда-то эту функцию выполняла игра "Зарница".

Перед началом игры состоялся торжественный парад, на котором участники исполнили гимн России и почтили память павших героев ВОв минутой молчания. В этом году отдельно почтили память П. Худякова - последнего ветерана УФСИН Мурманска, который участвовал в ВОв. Недавно ветеран умер в возрасте 93 лет.

С напутственными словами к участникам обратились Е. Шихов, начальник УФСИН Мурманской области, А. Лодыгин, председатель Ветеранской организации УФСИН, А. Покрвоский, начальник ОСН "Айсберг".

В игре принимали участие 4 команды по 6 человек: школа №5 "Айсберг", лицей №2, военно-патриотический клуб "Рать" и кадетская школа.

Каждый год организаторы придумывает что-то новое. В этом году игра скалывалась из 7 этапов, в которые входило перетягивание каната, отключение имитатора взрывного устройства, метание гранаты, установка телефонной связи в полевые условиях, сборка и разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, оказание помощи раненому. Этапы были максимально усложнены. Например, чтобы протянуть кабель полевой связи, ребятам пришлось сначала надеть общевойсковой защитный комплект.

В конце соревновательной программы подарком для зрителей стало выступление сотрудников кинологической службы с демонстрацией выучки служебных собак. А пока все восхищались собаками, жюри подвело итоги: лучшими стали ребята из клуба "Рать".









Рекомендуем по теме:

Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису

Норвежцы и россияне будут вспоминать историю освобождения Севера с помощью кино

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды

Форум "Кадетство – выбор юных" проходит в Архангельске

В Мурманске проходит интеллектуальный детский фестиваль "ЛаппиФест"

Республиканский слет кадетских классов соберет в Сыктывкаре 2 тыс. участников


1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске

Форум арктических муниципалитетов прошел в Архангельске

В Архангельске появится центр по внедрению космических технологий

Экс-мэр Сыктывкара возглавил фанерный завод

Легализация "серых" зарплат в Коми позволило собрать 91 млн руб. страховых взносов

Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников

Фестиваль "Шаг навстречу!" может обосноваться в Петрозаводске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета