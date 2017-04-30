Сегодня в Архангельске сделают ролл весом 250 кг

Архангельск уже не первый раз старается прыгнуть выше головы и прославиться на весь мир. В этот раз в городе грозятся приготовить самый крупный в мире ролл и попасть со своим достижением в Книгу рекордов Гиннеса.



Приготовить блюдо весом 250 кг возьмется шеф-повар А. Пак, и сделать это он попытается в торговом центре на глазах у зрителей.



Съедобен ли будет ролл, сказать трудно, но скорее всего да, иначе он бы не носил такого названия и за него не брался бы повар. Но проблема в том, что гастрономический смысл изделия в сочетании ингредиентов, которые нужно съесть за один укус. Т. е. ролл хорош только тогда, когда он маленький и одноразовый. А 200 кг риса, с рыбой, сыром, огурцами, и чем-то еще, останутся просто составляющими. Удовольствие от такой еды вряд ли можно получить, но шеф-повар уверен, что желающих приобщиться к рекорду все равно будет много, и ролл съедят.



Странным для северного города выглядит выбор совершенно нетипичного для здешних суровых условий, блюда, но это придаст рекорду особый шарм, сравнимый с приготовлением самого большого мороженного в Сахаре. Многие не понимают такой выбор и считают, что можно было выбрать самый большой пельмень, а не японский ролл, но интереса зрителей это не умоляет.



Напомним, что предыдущая попытка Архангельска отличиться закончилась сборкой слона из 50 тыс. бутылок. Это был лофт-проект "Слон", объединивший творческих людей всех регионов РФ. Данные были направлены на рассмотрение комиссии в Великобританию, а после – композицию разобрали, и бутылки из пластика утилизировали на мусороперерабатывающем предприятий.



Рекорд по созданию огромного ролла будут стараться побить сегодня.