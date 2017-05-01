Год добрых дел стартовал в Сыктывкаре. Отметить его решили торжественным концертом на Театральной площади.



Первым событием Года добрых дел стал субботник, на который пришли представители Госсовета администрации и глава региона С. Гапликов, праздновавший в этот день свой день рождения.



Объявленный С. Гапликовым Год добрых дел решили провести с целью привлечения людей к благотворительности, волонтерскому движению, общественным инициативам. В план мероприятий ходит более 130 проектов и акций по помощи социально незащищенным людям – "Сделай добро сам", "С нами добрые сердца" и "Вместе мы можем больше".



В концерте на Театральной площади состоялся концерт хореографических и вокальных ансамблей, групп, солистов, которых объединила тематика поддержки, единства и взаимопомощи. С призывом обратились к зрителям активисты общественного движения "Смена" и сыктывкарского молодежного центра. В волонтерском движении республики 3 тыс. человек, и все они несут добро своей работой.

Присоединились к празднику и библиотекари, организовав буккроссинг.



Глава региона отметил, что делать добро нужно всегда, но не всегда видна работа, которая приводится ежедневно, по причине чего создается иллюзия, что полезной работой вообще никто не занимается. Это не так, и Год добрых дел это докажет. Можно будет наглядно убедиться, что делается, когда и как, и к чему нужно стремиться.



Будут проведены уроки добра, культурные и книжные десанты. Волонтерам организуют конкурс "Добровольческий поступок", а среди событий планируется проведение масштабного благотворительного концерта "Пусть миром правит доброта".



Напомним, что указ об учреждении Года добрых дел был подписан 11 апреля главой Коми С. Гапликовым.

