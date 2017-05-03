На домах и квартирах ветеранов войны в Архангельске появились красные звезды

В книге А. Гайдара "Тимур и его команда", которая послужила поводом создать всесоюзное тимуровское движение, упоминался момент, когда на домах семей фронтовиков, нуждающихся в помощи, ставили красные звезды. В Архангельской области решили сделать нечто подобное – украсить красными звездами дома ветеранов войны.



Звезды ставят не только на квартирах здравствующих ветеранов, но и на квартирах ушедших. Но если в книге Гайдара звезда была знаком того, что этим людям нужно помогать, то для чего это сделали в Архангельске, пока не ясно. Если это просто памятный знак, то особого смысла в "звездной" акции не было, потому что ветеранам ВОв пользы от нее нет. Кроме того, почти в каждой семье были родственники, которые были на войне, поэтому, по сути, звезды должны быть как минимум на 80% квартир в городе.



Первым во всероссийской акции "Дом со звездой" стал Пинежский район Архангельска, где активисты установили около 1 тыс. красных звезд. В ближайшее время к акции присоединится Приморский и Онежский районы. В области первым акцию поддержала Маймакса. В общем сложности в регионе руками участников движения изготовлено 10 тыс. знаков. Сами звезды изготавливали студенты, а ребята из детских садов их раскрашивали. Установкой занимаются преимущественно воспитанники военно-патриотических клубов.



Все звезды постараются установить ко Дню Победы. Принять участие в проекте и помочь в установлении может каждый желающий, поэтому в реализации проекта участвуют все группы населения, от школьников до общественных организаций. Инициатор проекта – центр патриотического воспитания региона. Есть надежда, что это будет не одноразовая акция, и звезды будут нести какую-то значительную функцию, а не быть просто украшением.

