На обустройство сыктывкарского пляжа Кируль выделили 622,32 тыс. руб.

Администрации Сыктывкара провела тендер на подготовку и обслуживание пляжа в местечке Кируль. Подрядчик обязан намыть 4800 кубометров песка. Плюсом в этих работах будет то, что землесосы будут брать донный песок, т. е. вместе с пляжем параллельно будут проводиться и дноуглубительные работы. На это изначально выделили 622,32 тыс. руб. Желающий проводить эти работы оказался всего один - Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей.



Перед началом сезона территория пляжа должна быть рекультивирована, очищена, снесены и выведены кустарники, выровнены подъездные пути, установлены 4 контейнера с площадкой. Также необходимо установить таблички с надписями "Купаться запрещено", "Детский пляж", "Купаться за пределами пляжа запрещено", "Граница пляжа", "Телефоны спасательных служб", "Режим работы пляжа", "Городской пляж", "Правила поведения на пляже". Должен был установлен туалет, урны, грибки, кабинки для переодевания, лавки, буйки, ограждения зон для купания, мачта для поднятия сигнала, ограждение. Все это по окончанию сезона нужно будет убрать.



Каждый день компания должна проводить санобработку туалетов и уборку территории пляжа, подъездных путей, вывозить мусор. Подрядчик сам должен заключить договора на обработку пляжа против клещей, охрану инвентаря и медицинское обеспечение, а также проводить анализ питьевой воды.



В настоящий момент лот аукциона признан несостоявшимся, так как не было достаточного количества желающих. В общей сложности городской пляж обойдется властям в 1,5 млн руб.



Напомним, что в прошлом году пляжный сезон в Коми стартовал 22 июня, но местные жители в Кируле загорали и купались до этого. Закрыли сезон 26 августа. В этом году закрыть сезон собираются 20 августа.