К Дню Победы в Архангельской области приводят в порядок памятники

В Архангельске готовятся к празднованию Дня Победы. Глава администрации Октябрьского округа А. Калинин сообщил, что в городе уже проведена подготовка мемориального комплекса "Вечный огонь". Какое количество военных памятников в регионе, администрация города не сообщила, и не факт, что мероприятия по благоустройству коснуться всех. Во всяком случае, о памятниках в селах не было сказано ни слова, тем не менее, все они требуют ремонтных работ.



Для приведения в порядок "Вечного огня" специалисты горгаза провели техобслуживание газовой горелки: прочистили форсунку, освободили ее от мусора, а на время проведения работ огонь временно переместили в лампадку, поэтому его горение не прервалось ни на минуту. Также почистили и отполирована "Звезду "Вечного огня", которую пришлось снять с помощью подъемного крана. Начаты работы по благоустройству мемориального комплекса на Вологодском кладбище.



В Майской горке начали работы по замене плитки у подножья памятника "Погибшим воинам-лесопильщикам" около лесозавода № 3. Глава администрации Майской горки А. Феклистов сообщил, что запланировано благоустройство всех памятных мест, покраска памятника "Жителям острова Краснофлотский, павшим в годы ВОв".



В Соломбальском округе заканчиваются работы по благоустройству памятника погибшим судоремонтникам и площадки рядом с ним. А. Чечулин, глава администрации района, сообщил, что сам памятник отремонтировали всего два года назад, поэтому сейчас нет необходимости тщательного ремонта, достаточно качественно провести обслуживание и облагородить территорию.



Северный округ работает над Монументом Победы. Здесь благоустроят территорию, покрасят поребрики и вазоны.



Все объекты должны быть готовы не позже 8 мая, чтобы в День Победы они могли стать полноценными локациями для встречи ветеранов.