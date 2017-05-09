Член Совета Федерации С. Катанандов встретился с представителями ветеранских организаций Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 09.05.2017

Перед Днем Победы состоялась традиционная встреча члена Совета Федерации С. Катанандова с представителями ветеранских организаций Карелии. Каждый год в это время встречаться с ветеранами стало традицией, и у них это единственный шанс заявить напрямую о своих желания и о потребностях, потому что в это день им никто отказать не имеет права.

Собравшиеся обменялись мнениями о перспективах развития республики.

Сенатор выразил благодарность ветеранам за сохранение боевых традиций, героической истории, работу в патриотическом воспитании.

Ветераны и парламентарий обсудили сохранность памятников, обелисков и мемориалов в республике. Ветераны обеспокоены состоянием домов офицеров Петрозаводска и Бесовца, которые требуют ремонта. С. Катанандов взял контроль этих вопросов на себя.

Также на встрече ветераны вспоминали своих друзей, в том числе первого командира 5-й дивизии ПВО Петрозаводска, легендарного летчика и героя Советского Союза А. Выборнова, который лично сбил 30 самолетов и стал примером для послевоенного поколения. Он ушел из жизни два года назад, но в городе его понят. С. Катанандов дал слово выполнить просьбу ветеранов, которые просили его помочь купить и доставить в Каширу Московской области, где похоронен летчик, венок от организаций ветеранов Карелии.

В заключение встречи С. Катанандов вручил ветеранам памятные подарки к празднику Победы, потому что без них и их непосредственного участия, она могла бы не состояться, и праздновать было бы нечего.

В заключительном слове сенатор сказал, что этот день радости и скорби, и всем ветеранам он пожелал счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и долголетия.





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