Автопробег "Победим вместе" к мемориалу "Высота 168,5" объединил 79 машин

Республика Карелия >> Общество >> 09.05.2017

Пятый год подряд в Карелии проходит автопробег "Победим вместе", входящий в программу мероприятия ко Дню Победы. В этом году ему предшествовал торжественный митинг у Вечного огня, после чего активисты "Автоклуба-Карелия" поехали в путешествие с ветеранами на борту.

Маршрут автопробега в этот раз немного изменили, о чем рассказала председательница автоклуба Л. Ватанина. Раньше ветеранов возили на Курган Славы в Виллагору, а сейчас показали им новый мемориал "Высота 168,5" в Пряже, который недавно открыли поисковики. Большинство ветеранов там не были. Они уже привыкли, что накануне праздника могут побывать в памятных местах, куда их доставят в компании друзей, соратников и в удобном автомобиле. Это дает возможность объединить людей разных поколений, сблизиться на общей теме. Пилоты взяли на мемориал своих детей и внуков.

Радует тот факт, что жалающих стать частью автопробега с каждым годом становится больше. В этом году автоколонна состояла из 79 экипажей. Каждый, у кого были места в машинах, предлагали помощь, поэтому почти все автомобили заполнились и все желающие поехать, попали на мемориал.

Вопреки снежной майской погоде, ветераны выглядели бодрыми, веселыми, и говорили, что их ничто не пугает, потому что они в жизни видели и не такое. Один из участников автопробега В. Репников принимает участие в мероприятии каждый год. Он помнит ужасы войны, которые видел с первого до последнего ее дня, в том числе и невозможность придать земле погибших солдат, именно поэтому создание мемориалов и братских могил считает делом правильным.

Там, где сейчас стоит "Высота 168,5" во время ВОв шли ожесточенные бои. Здесь общих братских захоронений нет, а вдоль лесных тропинок вскрыты ячейки, и у каждого красноармейца она своя, с личными вещами, а проходящие могут оставлять здесь цветы.





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