Около 400 тыс. жителей Вологодской области погибли во время ВОв

Вологодская область >> Общество >> 10.05.2017

В Вологде Парад Победы собрал 25 воинских расчетов. Перед парадом первые лица города, ветераны, студенты и школьники возложили цветы к воинскому мемориалу славы, почтив память погибших минутой молчания.

Вечный огонь в городе был зажжен впервые в 1975 г. в память о местных жителях, не вернувшихся с войны. На фронте погибли 170 тыс. вологжан из 370 тыс. ушедших на фронт жителей области. Еще 220 тыс. человек умерли от голода, холода, непосильной работы, бомбежек и болезней. Среди вологжан 140 героев Советского Союза и десятки тысяч награждены медалями и орденами. Труженики тыла трудились в колхозах, на предприятиях, обеспечивая фронт оружием продовольствием и обмундированием, и заслужили светлой памяти не меньше бойцов на передовой.

От лица ветеранов вологжан поздравил фронтовик В. Сафонов, который ушел на войну добровольцем в 1943 г. Он выразил надежду, что к ветеранам будут продолжать относиться с глубоким уважением, как они того заслужили своими подвигами.

После этого состоялся парад, и мимо трибун и зрителей прошли торжественным маршем военные, спасатели, ОМОН, судебные приставы, представители ВИПЭ и полиции, патриотические классы вологодских школ, юнармейцы.

Первыми прошли расчеты ВИПЭ, в числе которых были три расчета с девушками. Впервые в параде принимали участие юнармейцы, которых можно было узнать по костюму песочного цвета и красным беретам со звездой и орлом. Кстати, юнармейцы принимали участие в парадах 28 городов России, но в Москве их почему-то не было.

Сразу после окончания парада на площади Революции появились колонны всероссийской акции "Бессмертный полк", которые завершили шествие торжественной колонны. Все желающие могли присоединится к акции в любой момент.





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