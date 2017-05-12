И. Мирошник рассказала о благоустройстве парка ОТЗ в Петрозаводске

Республика Карелия >> Общество >> 12.05.2017

В мэрии Петрозаводска отреагировали на жалобы горожан по поводу благоустройства парка ОТЗ. Глава города И. Мирошник дала пресс-конференцию и ответила на все жалобы горожан по пунктами. В частности, она рассказала, что горадминистрация планирует благоустроить парк, несмотря на то, что многие этого не хотят. Противникам проекта привели неверные цифры, утверждая, что реализация проекта может обойтись в 40 млн руб.

Мирошник утверждает, что это стоит как минимум в два раза дешевле, 20 млн руб. в рамках программы "Комфортная городская среда". Деньги будут выделены не только на работы в парке, но и еще на два объекта. Общий объем финансирования будет дополнен привлеченными средствами инвесторов - компании "Охта групп". Именно эта компания помогала в разработке проекта благоустройства.

Мирошник считает несправедливыми претензии к гейзерному фонтану, который здесь собираются установить. Рядом с бывшим ДК ОТЗ несколько лет не работает фонтан "Журавли", поэтому появление такого объекта району необходимо. Фонтан "Журавли" и здание ДК мэрии не принадлежат, поэтому она не может тратить деньги на восстановление частных объектов. Планируемые гейзерные фонтаны будут стоить недорого, и их строительство мэрия берет на себя.

Местные жители возмущались и тем, что при строительстве парка могут вырубить много старых деревьев. Но, по словам Мирошник, все они не являются ценными породами, и часть из них подлежит срубу как аварийные. Вырубка обязательно будет компенсирована молодыми насаждениями. Просто так никто не имеет права вырубать деревья. Это делается только с согласия управления экологии и контролируется надзорными органами, поэтому нарушений в Год экологии точно не будет.






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