Мотоклуб Archangels открыл мотосезон в Архангельске
Мотоциклисты Архангельска красивой колонной проехали от площади Профсоюзов по всему городу, чем обозначили начало мотосезона в городе.
В мероприятии принимали участие представители мотоклуба Archangels, свободные байкеры, северодвинские представители клуба North Python. Всего собралось около 200 мотоциклистов, некоторые из которых не просто ехали по улицам, а демонстрировали чудеса владения железным конем. Колонну возглавили Archangels, а маршрут выбирали из практических соображений – чем ровнее, тем лучше.
Никакой особой организации не наблюдалось, а некоторые местные жители даже высказывались по поводу слишком большого шума, который устроило такое количество мотоциклов. Но большинство прохожих оценили колонну, старались ее сфотографировать и поделиться увиденным в соцсетях.
После торжественного проезда байкеры отправились в детдом №1, и покатали на своих железных конях всех желающих. Основатель мотоклуба В. Скорняков признался, что эта традиция существует уже более 10 лет. В первый раз байкеры просто приехали в детдом, чтобы построить веранду, и дети сами просили их покатать на мотоциклах. Катание вызвало у них такой восторг, что теперь каждый год байкеры приезжают с целью удовлетворить запросы детей, а дети ждут их как на открытие сезона, так и на закрытие.
Затем байкеры собрались в мотоклубе, чтобы отпраздновать событие, где для них выступила рок-группа "Гребля".
По словам президента клуба, на сезон у Archangels планов много, несмотря на то, что в их регионе сезон очень короткий по причине погодных условий. Например, в Северодвинске ездить на мотоциклах еще рано, поэтому в лучшем случае их байкеры присоединятся к мотосезону в конце месяца (официальное открытие запланировано на 20 мая).
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