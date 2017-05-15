Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты

>> Общество >> 15.05.2017

Несмотря на то, что спутниковое телевидение предлагает качественный и интересный контент, данный вид телевидения до сих пор не приобрел массового характера. Причиной этого является высокая стоимость лицензий, которые предоставляют право на просмотр.

Тем не менее, цена лицензии не должна стать преградой на пути к качественному телепродукту, так как телезрители имеют возможность воспользоваться сервисом кардшаринг, который предполагает совместное использование лицензий.

Следует отметить, что данный сервис помимо низкой стоимости имеет еще преимущество – технология позволяет избавиться от привязки к определенному провайдеру. Так, телезрители, которые используют шаринг сервер, получают доступ к телеканалам, которые предлагает не одни, а свыше 30 провайдеров.

Телезрители, которые хотят смотреть спутниковые телеканалы, не переплачивая при этом лишних денег, могут пройти по ссылке https://crdru.net/cardsharing_server.htm, которая приведет их на официальный сайт компании CRDRU, предлагающей услуги кардшаринга. На страницах данного сайта телезрители найдут подробное описание используемой технологии, информацию о шаринг-серверах, а также прайс-лист, в котором указаны расценки на пользование различными пакетами телеканалов. Стоимость пакетов является относительно невысокой и составляет 1-8 долларов в месяц.

Для того, чтобы стать пользователем сервиса телезрителям необходимо иметь в своем распоряжении телеприемник, спутниковую антенну, а также компьютер, который имеет выход в интернет. Важно подчеркнуть, что кардшаринг не требует высокой скорости интернет соединения (минимальная скорость 64 кбит/секунда), однако соединение должно быть стабильным. Поэтому, наиболее предпочтительным для телезрителей, которые стремятся подключиться к шаринг-серверу, является соединение по выделенной линии.

Следует отметить, что кардшаринг в отличии от несанкционированного взлома спутникового телеканала предполагает использование официальной лицензии, дающей право просмотра.





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