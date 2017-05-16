Совет ветеранов Усинска получит около 1 млн руб.

Работники "РН – Северная нефть" и других "дочек" НК "Роснефть" из Усинска в рамках благотворительного марафона перечислили Совету ветеранов города 300 тыс. руб. 700 тыс. поступят по программе благотворительности в Совет ветеранов без всякого повода в течении 2017 г. Собранные средства направят на оказание помощи ветеранам.



Нефтяники организовали патриотический конкурс-викторину "По страницам Великой Отечественной войны", корпоративную акцию памяти героев "Я помню! Я горжусь!" Взрослые и дети писали воспоминания-сочинения о близких, которые воевали на фронте или работали в тылу, мастерили поделки.



Также "РН – Северная нефть" приняли участие в спортивных состязаниях. Учащиеся "Роснефть-классов" школы №3 и студенты политехнического техникума и филиала УГТУ стали учениками легкоатлетического пробега, а любители игровых видов спорта сразились в флорбол на первом чемпионате города по "зальному хоккею с мячом".



Творческим подарком ветеранам стал концерт и баллада "Не покидай меня", которую подготовляли студенты филиала УГТУ с сотрудниками главных предприятий города.



Также состоялся традиционный автопроезд "живых картин", вызвавший огромный интерес у зрителей. В этом году он был посвящен инсталляции летчицам женского авиаполка, прозванного фашистами "ночными ведьмами". Это единственный в своем роде полк во время войны уничтожили 9 железнодорожных эшелонов, 17 переправ, 46 складов с боеприпасами и 86 огневых точек. Всего в отряде было 80 летчиц, 32 из которых погибли, а 23 получили звания Героев Советского Союза.



В Усинске праздничные мероприятия растянулась на целую неделю, но нефтяники обещают не забывать ветеранов и все остальное время. Помимо финансовой помощи им будут помогать школьники и волонтеры.



