В шлюпочный поход из Великого Устюга в Сыктывкар отправились курсанты Великоустюгского филиала госморречфлота РФ

Курсанты первого курса Великоустюгского филиала госморречфлота РФ им. адмирала С. Макарова отправились в шлюпочный поход. Эта традиция существует в Великоустюгском речном училище уже давно, и берет свое начало с послевоенных лет. Начало было положено преподавателем-фронтовиком Б. Шемякиным, который в 1948 г. в сопровождении пяти курсантов отправился на четырехвесельном яле в 700-километровый поход до Архангельска. Теперь по рекам региона плавают его потомки.



Филиал вуза имеет в своем распоряжении 4 шестивесельных яла с полной оснасткой. Во время походов курсанты познают будущую профессию и знакомятся с районами предстоящего плавания, а также учатся правильно относиться к природе, развивать физические способности, работать в команде.



В 2017 г. под парусами и на веслах 70 курсантов пройдут путь в 420 км по рекам Вычегде, Сысоле, Северной Двины, от Великого Устюга до Сыктывкара, а потом назад. Поход курсанты решили посвятить нескольким датам: 870-летию г. Великий Устюг, 100-летию Котласа и 25-летию возвращения исторического названия Санкт-Петербургу.



Первый этап перехода состоит из водного праздника "Котласская регата". Второй этап - торжественная встреча курсантов в Сыктывкаре с директором филиала и Дедом Морозом, а также с местными жителями и руководством города. Тожество по случаю окончания похода станет частью масштабной программы, посвященной Дню России.



Перед началом экспедиции первокурсники отправились в Котлас на шлюпках, где сегодня станут участниками праздника "Котласская регата", потом они поплывут дальше, в Сыктывкар. Им предстоит долгий путь на веслах, и хотя этот путь меньше, чем был у их предшественников в 1948 г., он будет трудным и потребует максимальной самоотдачи.

