"Мельница счастья" закрутилась в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялся семейный фестиваль. В сквере у Нацтеатра Карелии местные жители смогли поднять настроение на "Мельнице счастья". Организовал фестиваль Молодежный центр "Смена".



Для пришедших была подготовлена интересная развлекательная программа. Молодые семьи, победившие в конкурсе "Семейный бенефис", "Мешок сказок", "Спорт как искусство" рассказали о семейном счастье, а на арт-площадке актер Театра кукол О. Романов провел мастер-класс по управлению марионетками.



Также все желающие смогли приобрести изделия ручной работы на ярмарке семейного прикладного творчества, а потом поучаствовали в мастер-классах по плетению косичек и скрапбукингу.



Организаторы подготовили площадку затей 70-80-ых "Когда не было интернета", на которой можно было окунуться в мир развлечений родителей, когда они были молодыми. Тогда дети развлеклась игрой в городки, шахматы, домино и шашки, девочки прыгали в "резиночку" и "классики", а мальчики занимались выжиганием на дощечках занимательных рисунков из мультиков.



Художница А. Мак рисовала на всех шаржи. Детям предлагали сделать город чуточку чище и лично посадить в вазоны и клумбы рассаду цветов, которую организовал Городской комбинат благоустройства.



Партнерами фестиваля выступили: Театр кукол, Управление ЗАГС, автошкола "Престиж", Нацбиблиотека РК, развивающий детский центр "Острова", ансамбль песни и танца Карелии "Кантел". Каждая из этих организаций представила на мероприятии свою площадку.



Не празднике царила атмосфера веселья и дружбы, а хорошее настроение поддерживала музыка и танцы. И взрослые, и дети, смогли уйти с него не с пустыми руками. Многие уносили купленные украшения и безделушки, а некоторые несли продукцию собственного творчества – косички, украшения и мн. др.



