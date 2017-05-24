В Сыктывкаре студентам рассказали, что мультфильм "Алладин" может спровоцировать интерес к ИГИЛ

Республика Коми >> Общество >> 24.05.2017

В Сыктывкаре прошел семинар на тему исламизма и религии, на котором рассказали, почему лучше воздержаться от просмотра диснеевского мультсериала "Алладин".

Семинар провел Р. Силантьев — сотрудник Синодального отдела РПЦ и религиовед. Он рассказал, что около 3 тыс. россиян уехали в Исламское государство ИГИЛ только за последнее время. Но вербовка новых людей продолжается. Среди группы риска Силантьев назвал неоязычников и прочих людей, принадлежащих нетрадиционным ячейкам общества.

У студентов семинар вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым показалось, что главный лектор не совсем корректно представляет информацию и вместо того чтобы разъяснять спокойно о том, что плохо и хорошо, свел информативность к запугиванию подростков. Некоторые факты, которые он приводил, вызывали ужас, а некоторые смех. Например, он утверждал, что были случаи, что люди попадали в ИГИЛ после просмотра мультфильма "Алладин" и турецкого "мыла" "Великолепный век".

Коснулся разговор и "групп смерти" в соцсетях и тоталитарных сект. Все они представляют опасность, но вряд это имеет какое-то отношение к Исламскому государству. Силантьев в числе завербованных назвал доцентов, мэров городов, олигархов и олимпийских чемпионов, но не одной фамилии не назвал, поэтому студенты ему не поверили.

Лекции на тему исламизма и ИГИЛ – вещь необходимая, потому что молодежи нужно рассказывать, что из себя представляет в действительности эта запрещенная страна и чем грозит вербовка. Но способы для просвещения должны выбираться более внимательно. После прошедшей лекции в Сыктывкаре многие решили посмотреть "Алладина" и "Великолепный век", чтобы понять, что же там могло спровоцировать людей на вербовку.

Сейчас Минобр готовит спецкурс из 5 лекций, который будут читать студентам и школьникам.





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