В Мурманской области хотят изменить режим продажи алкогольных напитков

Мурманская область >> Общество >> 27.05.2017

Е. Титов, начальник отдела правовой статистики Мурманской области, рассказал об "алкогольной преступности" за последние 5 лет.

В Заполярье, где холодными считаются три времени года, многие предпочитают согреваться не чаем, а крепкими алкогольными напитками, которые, зачастую, влекут за собой бытовые ссоры, ругань, а иногда с печальным итогом. По этой причине в 2013 г. в регионе запретили продажу алкогольных напитков с 21:00 до 11:00. Этот запрет частично себя оправдал, но мурманские депутаты намерены его изменить и расширить рамки продажи с 08:00 до 23:00.

Разобраться в том, помогло ли ограничение, помог Е. Титов, который утверждает, что оно помогло лишь частично. По статистике по "алкогольным преступлениям" наблюдает рост. Это не означает, что люди больше пьют и совершают в состоянии опьянения правонарушения. Просто учет ведется более внимательно, а значит, выявляется больше фактов правонарушений. Цифры каждый год меняются, и стабильный рост наблюдается только по небольшим преступлениям бытового характера. Это ссоры и драки.

Особо тяжких преступлений до 2013 г. было 84, в 2014 г. – 93, и вряд ли это связано с употреблением водки. В прошлом году зарегистрировано 76 особо тяжких преступлений.

Уличные грабежи после введения "сухого ночного закона" немного "упали". В 2014 г. их количество снизилось на 18%, в 2014 г. - на 16%, но в 2015 г. опять наблюдался небольшой рост.

Интересная ситуация сложилась с хулиганством. Через 2 года после ограничения продаж алкоголя не было зафиксировано ни одного случая хулиганства по всей области, а в 2016 г. наблюдался 100% рост.

Существующий режим продажи алкогольной продукции приемлем, и люди к нему привыкли, поэтому менять ничего не стоит. Тем более увеличивать рамки, как советуют многие депутаты. Как пример можно привести европейские страны, где такого понятия как киоск вообще нет, и если магазин закрылся, то купить нельзя уже ни продуктов, ни алкоголя.





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