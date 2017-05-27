В Коми решением суда отменили закон о компенсациях за садик, принятый ранее Госсоветом

Республика Коми >> Общество >> 27.05.2017

В Коми решением суда отменили закон о компенсациях за садик, принятый ранее Госсоветом.

В декабре прошлого года в республике был принят закон, разработанный Министерством образования, который вводил принцип нуждаемости для назначения компенсации платы за детсад. Глава Коми С. Гапликов его подписал, а министерство предоставило порядок назначения выплат, начавший действовать с 1 февраля. На компенсацию имели право те, чей средний доход на человека не превышал полуторного размера прожиточного минимума в регионе. Это лишило выплат семьи с крупным доходом. Чтобы назначить компенсацию, родители должны были подтверждать свои доходы справками 2-НДФЛ.

Сам факт сообщать посторонним лицам о своих доходах возмутил общественность, и жители республики начали сбор голосов за отмену этого закона. В марте родители с колясками бастовали на Комсомольской площади Ухты, позже подобная акция состоялась в Печоре. В этой ситуации возмущала и отмена компенсации и распространение личной финансовой информации, которой многие не готовы делиться и не видят в этом необходимости.

Верховный суд республики еще в апреле вынес определение, по которому к участию в деле привлекался главы республики С. Гапликов, потому что под законом стояла его подпись. Дело уже находилось на рассмотрении, но судья решил взять самоотвод, потому что считался лицом заинтересованным - его дети посещают детсад. Рассмотрение дела продолжил другой судья.

На 1 мая за пересмотр закона высказалась около 22,5 тыс. семей, причем среди них были те, кто компенсацию получал.
До того как ввести критерий нуждаемости, компенсацию получали 51392 детей. Сейчас компенсации лишены большинство семей, раньше ею пользующихся.

Высвободившиеся деньги будут направлены правительством на улучшение жилищных условий молодых семей.





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