Стометровый металлический мост НАО вошел в "библиотеку лучших практик" РФ

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.05.2017

Пешеходный металлический мост, который соединяет микрорайоны Ненецкого автономного округа, Министерство строительства РФ включило в библиотеку образцов озеленения и благоустройства ("библиотека лучших практик"). Об этом рассказал руководитель профильного департамента А. Еремеев. Он подчеркнул, что объект заметили на федеральном уровне и решили, что по оригинальности решения и пользе он достоин внимания всей страны.

В НАО пешеходный мост особенно известен среди молодоженов и носит название "Мост влюбленных", хотя построен был для практических целей. Он соединяет два микрорайона п. Искателей. Раньше в этом месте были только деревянные мостки, а переход через реку вызывал много проблем. Во время весеннего паводка ходить по нему было невозможно, поэтому людям приходилось идти в обход водоема.

Протяженность моста 103 м. В муниципалитете рассказали, что построили металлический мост в 2014 г. по просьбе избирателей. Как основной материал использовали буровые трубы, поэтому цена объекта оказалась не такой высокой - 1,6 млн руб. Для строительства эстетически привлекательного и качественного объекта, имеющего практическую ценность, много средств требуется не всегда. Главное – правильно и эффективно спланировать проект.

Также "библиотеку лучших практик" пополнила детская площадка - "Бригантина" стоимостью 3 млн руб., построенная в 2010 г. Вице-губернатор НАО рассказал, что среди муниципалитетов региона информация о реализованных проектах по программе благоустройства городской среды представил только п. Искателей.

Северо-Западный федеральный округ в библиотеке лучших практик Минстроя представлен также республикой Коми, где на федеральном уровне отметили семейный парк "Югыд лун" Сосногорска. Этот объект реализован в 2015 г. и обошелся казне в 16,5 млн руб.

Формирование библиотеки образцов озеленения и благоустройства проводится в рамах внедрения проекта "Формирование комфортной городской среды".





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