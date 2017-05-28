В НАО зарегистрировано 173 объединения национально-культурной направленности

В НАО сформирована делегация, которая представит регион на VII съезде Ассамблеи народов России и съезде Ассамблеи народов Евразии. Мероприятия состоятся в Москве.



Делегацию возглавила вице-губернатор по делам коренных народов Севера О. Старостина. На съездах округ представят руководители общественных объединений - основы регионального отделения Ассамблеи народов России: президент Ассоциации ненецкого народа Ясавэй Ю. Хатанзейский, председатель организации "Ожерелье Арктики", украинско-белорусского землячества "Згода" С. Миронова, атаман "Арктического казачьего округа" С. Акулов.



По информации организаторов, в мероприятиях примут участие представители региональных и федеральных органов власти, местного самоуправления, члены Совета по межнациональным отношениям, представители Общественной палаты, руководители национально-культурных автономий, экспертного сообщества и СМИ.



В Москве впервые соберутся народы всей Евразии. I съезд Ассамблеи народов Евразии станет площадкой для обсуждения работы неправительственных организаций. Цель мероприятия - укрепление связей народов внутри континента. В программу съезда войдут 30 мероприятий разного формата, пленарное заседание, круглые столы, тематические сессии, мастер-классы и выставки, а также симпозиумы на литературную тему, посвященные переводу книг на языки стран Евразии.



Инициатор съезда - Ассамблея народов России. Региональное отделение ассамблеи в НАО создано в прошлом году инициативной группой из представителей землячеств и диаспор. Основными целями окружного подразделения организации является диалог между органами госвласти и этническими общностями.



В настоящее время в НАО зарегистрировано 173 объединения, 25 из которых имеют национально-культурное направление: 1 общественная организация, 2 общественных движения, 2 диаспоры, 18 семейно-родовых общин народов Севера, 2 землячества.