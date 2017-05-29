Соревнования кинологов "Антинаркотический заслон" прошли в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 29.05.2017

В Карелии, почти на самой границе с Финляндией, состоялись международные соревнования кинологов таможенных служб России, Финляндии, Эстонии и Латвии "Антинаркотический заслон". Со стороны РФ на них выступили представители Калининградской области и Карелии.

Основной задачей соревнований было обнаружение табачных изделий и наркотических средств в транспорте, помещениях и на человеке. Служебные собаки быстро справлялись с этой задачей, так как их готовили не по одному году для такой работы. Во время соревнований был установлен рекорд - 14 секунд понадобилось псу, чтобы решить поставленную задачу, в то время как другим на это требовалось около 3 минут.

Начальник кинологической службы Эстонии П. Тинькус, рассказал, что некоторые собаки участвуют в соревнованиях впервые, поэтому отвлекаются на шумы, предметы, запахи, волнуются и просто не понимают, что тут важна скорость. Опыт в этом деле - главное, а он придет со временем.

В основном в таможенной службе России используются овчарки всех видов, спаниели и лабрадоры, но случаются и исключения. Например, ирландский сеттер Томас, который долгое время был единственным представителем своей породы. Только в прошлом году появились другие псы-сеттеры.

Лабрадоров традиционно много на службе в Финляндии. Перед соревнованиями начальнику кинологического цента Финляндии А. Ниеминену карельские коллеги подарили трехмесячного лабрадора Лахья ("подарок" в переводе с финского). Теперь щенок живет в доме у своего кинолога, как это принято в Финляндии.

По итогам соревнований команда Карелии заняла первое место, Латвии – второе, Калининградской области – третье, а в личном зачете лучшим в поиске наркотиков стал А. Мацко (Карелия), второе место занял Э. Штемере (Латвия), третье – П. Андрианов (Карелия). Лучшим по поиску табака стал карелец А. Вежик.





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