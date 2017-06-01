15,8 млн руб. выделили в НАО на содержание детских пришкольных лагерей

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 01.06.2017

В текущем году в Ненецком округе будут работать всего 26 дневных лагерей на базе образовательных организаций. Отдохнуть в них смогут 1666 ребят 7-17 лет, что на 177 человек больше, чем годом ранее. Свою работу пришкольные лагеря начнут сегодня, в Международный день защиты детей.

О такого рода отдыхе многие не думают серьезно, потому что отдыхать там же где учишься – это не очень интересно. Ребенку нужна смена обстановки, а в результате он оказывается в своем учебном заведении еще лишний месяц. Но для родителей это выход из положения, особенно если у них нет денег поехать в санаторий или отдохнуть у моря. В школе ребенок будет накормлен, постоянно будет общаться со сверстниками, пополнять свои занятия и в какой-то степени отдыхать от родительского контроля.

В Нарьян-Маре и поселке Искателей сегодня откроются 8 пришкольных площадок, а в сельских поселениях еще 18. Большая часть из них будет иметь тематическую направленность. Например, школа искусств примет 60 детей, которым нравится рисовать и заниматься музыкой, Детско-юношеский центр "Лидер" объединит детей, увлекающихся спортом, Центр развития образования СШ №4 организует отряд подростков-филологов.

Продолжительность смены для всех лагерей стандартная - 21 день. Отдых в этом плане мало чем будет отличаться от графика учебы - площадки будут радовать 5 дней в неделю. Для школьников организуют развлекательную и культурную программу с бесплатным двухразовым питанием. По входным дети смогут отдыхать с родителям, например, ходить в походы, на пляжи, ездить на экскурсии или сидеть перед телевизором.

Финансировать летние пришкольные лагеря в НАО будет казна округа. На эти цели уже выделено 15,8 млн руб.





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