Аферисты вводят в заблуждение жителей аварийных домов Верхней Максаковки

На фасадах деревянных домов в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка стали появляться объявления с целью поддержать снос аварийных домов. Их автор сообщил, что по федеральным программам при переселении из ветхого жилья жителям предоставляют благоустроенное жилье по 24 м кв. на человека, т. е. на семью из 5 человек полагается квартира 110 м кв. В связи с этим автор предложил обращаться в администрацию Сыктывкара с требованием законно реализовать свое право на предоставление жилого помещения. В свою очередь он предлагал свои услуги по юридической и правовой помощи в этом вопросе.



Специалисты правого управления администрации города утверждают, что информация в объявлении недостоверная и ничего общего с действующим законодательством не имеет. По закону переселяемым из ветхого и аварийного жилья дается гарантия на получение благоустроенного жилья по площади не менее той, которой они лишились.



В частности, порядок переселения из аварийного жилфонда нормативно регламентируется ст. 86 - 89 Жилищного кодекса России. Если дом подлежит сносу, людям, в нем проживающим, предоставляются благоустроенные жилые помещения на основе договора социального найма. Предоставляемое жилье должно быть по площади равнозначным ранее занимаемому, отвечать установленным требованиям и быть в черте населенного пункта.



В соответствии с решением Совета Сыктывкара от 2005 г. учетная норма предоставления жилья по договору соцнайма - 13,5 м кв. общей площади помещения.



Мэрия города рекомендует не поддаваться на провокации, не верить на слово аферистам и не пользоваться ничьими услугами, пока нет полной уверенности в том, что она законная. Случай с расклеенными объявлениями – это один из способов выбить деньги у неграмотных и доверчивых людей.