17 вологодских подростков приняли участие в проекте "Неделя в армии"

Вологодская область >> Общество >> 04.06.2017

В Вологде завершился городской этап "Недели в армии". 7 дней 17 подростков жили на учебной базе ВИПЭ ФСИН по военным порядкам. Вставать приходилось в 6 утра, за 2 минуты одеваться, делать зарядку, проводить физподготовку, заниматься общественно полезной деятельностью и учится. Ежедневно к подросткам в гости приходили проверяющие и гости, а сами ребята были на экскурсии в воинской части Федотово.

Для стажеров профориентационные уроки проводили представители ОМОН, кинологи, представители исторического клуба "Исток" и центра гражданской защиты населения.

"Неделю в армии" в этом году поддержал бизнес, а курировал проект "Клуб делового общения". Это была не только поддержка финансами, но и общение. Помогать советом приезжал председатель клуба и депутат Заксобрания А. Сивков. Он считает, что подросткам нужно развиваться во всех направлениях, и только физическая подготовка – это слишком мало для жизни. Они должны выбрать для себя будущую профессию, изучить интересующую сферу изнутри. Лично от себя депутат посоветовал выбирать рабочие специальности, потому что умение что-то делать руками, всегда востребовано.

Все ребята, попавшие в проект "Неделя в армии" - правонарушители. Кто-то из них был задержан за мелкое хулиганство, кто-то за разбойное нападение. "Неделя в армии" им помогла осознать, что приключения в жизни могут быть более приятными. Ребята признались, что согласны с выражением, что армия меняет человека, потому что на гражданке жизнь отличается от армейской, здесь действуют другие принципы и ценности. Многим понравилась строевая подготовка, и это очень удивляло профессиональных военных, которым во время службы в армии это нравилось меньше всего.

По итогам этапа 8 ребят отобрали для участия в туре по области, который пройдет в августе.





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