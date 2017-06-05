Глава Архангельска И. Годзиш побывал в Северном округе

Архангельская область >> Общество >> 05.06.2017

Глава Архангельска И. Годзиш в рамках рабочей поездки побывал в Северном округе, чтобы вместе со своими замами В. Акишиным и С. Скомороховой и главой округа В. Пономаревой обсудить острые проблемы территории.

Одним из актуальных вопрос был капремонт многоквартирных домов. В регионе много деревянных домов, у которых срок жизни давно истек. В частности Годиш побывал у одного из таких, которому исполнилось 80 лет. Его фундамент давно провалился в землю, поэтому, чтобы его поднять и отремонтировать, потребуется 4,2 млн руб.

И.о. директора Фонда капремонта многоквартирных домов области А. Бараев считает, что при выделении средств из бюджета именно на фундамент делается акцент и определяется список работ капитального характера. Фундамент - основа дома, и отремонтировав его, можно продлить ему жизнь. Пока не будет приведен в порядок фундамент, ни о каких других работах не может быть и речи, потому что это нерационально.

Всего в районе 9 подобных объектов, на которые потребуется 30 млн руб. Успешность выполнения плана зависит и от жителей домов, потому что ремонт фундамента - это переборка половых перекрытий на первом этаже. Жильцам придется терпеть неудобства для обеспечения доступа в свои квартиры строителям. Неизбежны деформации при подъеме дома, и после окончания работ может возникнуть необходимость в косметическом ремонте.

Если жители оказываются от допуска строителей в квартиру, по нормам Жилищного кодекса дом переносится в конец очереди на капитальный ремонт.

Рабочая поездка закончилась круглым столом в школе искусств "Рапсодия", где вместе с депутатами, жителями округа и общественниками обсуждались актуальные вопросы развития региона и перспективы его развития.





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