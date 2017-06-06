Парадные расчеты прошли по Североморску

Архангельская область >> Общество >> 06.06.2017

На главной базе Севфлота в Североморске состоялись праздничные мероприятия к 284-й годовщине образования Краснознаменного Северного флота.

Начался праздник со строевой прогулки войск от дома офицеров к Приморской площади. В ней приняли участие знаменные группы ВВС и противовоздушной обороны, парадные расчеты соединений ракетных и противолодочных кораблей и воинских частей материально-технического обеспечения. На красивое шествие пришли посмотреть сотни зрителей, так как военные парады в Североморске можно увидеть не часто.

На протяжении всего парад шествие сопровождал оркестр штаба Северного флота. Праздничная программа продолжилась дефиле и концертом оркестра штаба Севфлота на площади Сафонова.

Северный флот считает началом своей деятельности эскадру, созданную в 1733 г. для защиты Российской империи и морских торговых путей на Белом море и Кольском полуострове. Приказ Главнокомандующего ВМФ РФ от 2014 г. определил годом образования Севфлота 1733. Но историки не согласны с этим и считают годом основания 1938, поэтому по их подсчетам сейчас празднуют 79-ую годовщину основания флота.

Начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга В. Серга рассказал, что в состав действующего флота входят разные виды объединений: надводные и подводные силы, береговые войска, корпус сухопутных войск, армия ВВС и противовоздушной обороны. У Северного флота на вооружение находятся уникальные корабли, предназначенные для океанской зоны – флагман ВМФ РФ авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", флагман Севфлота – ракетный атомный крейсер "Петр Великий". Ключевой особенностью Севфлота является наличие важнейшей составляющей системы обороноспособности страны – морские стратегические ядерные силы.





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