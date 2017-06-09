Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара и вышла из затора у района Бондарка. По информации гидрометеорологической станции города, ледоход на Бондарке начался при уровне воды 3,81 м.



Максимальный уровень ледохода ожидается на отметке 5 м при опасной отметке 6,2 м. По главному руслу реки на участке Макарово - Тошвиски редкий ледоход, и как уточнили в Северном УГМС, по причине резкого повышения температуры воздуха, высоких снегозапасов и выпавшим осадкам в виде дождя, на Печоре и притоках формируется половодье с ростом уровня воды в сутки до 3,2 м. Это уже вызывает подтопления в поселках, вскрывая малые реки НАО. Там уровень на 2 м превышает норму. Максимума подъема воды на малых реках можно ожидать к 11-13 июня.



В п. Харута уровень воды на Адьзве уже превысил 9,2 м, что является критическим показателем. Уровень воды продолжает подниматься. Глава сельсовета Г. Филиппова рассказала, что на 7 июня уровень воды составил 9,99 м, и уже подтоплены придомовые территории 17 жилых домов. В общем, затоплены территории 48 построек. В подтопленных домах проживают 48 человек, 16 из которых дети. Питьевая вода, продукты, медикаменты, предметы первой необходимости в поселке имеются. Для людей подготовлен пункт для временного размещения, рассчитанный на 130 человек, но люди до последнего не хотят эвакуироваться. Они не хотят оставлять без надзора свои дома, потому что опасаются мародерства.



По прогнозам в Харуте вода может подняться до 11 м. В аэропорту Нарьян-Мара подготовили к вылету в поселок воздушное судно со спасателями.



Также достижение неблагоприятной отметки прогнозируется в п. Хорей-Вер, где реке Колва поднимется до 10,5 м. Есть опасность подтопления и в других районах.



