В Архангельске проходит форум по вопросам межнационального развития. Архангельская область всегда развивалась как территория, где толерантно относятся к людям всех национальностей. В области проживает 100 народностей и национальностей. Эта тема обсуждалась на заседании совета по межнациональным отношениям экспертного совета по вопросам госполитики.



В стране доля довольных межнациональными отношениями составляет 76%, в Архангельской области – 82%. ?После издания указа "Об обеспечении межнационального согласия" нацполитика РФ стала развиваться системно. Межнациональные отношения стали главным условием существования государства.



В рамках проходящего в Архангельске форума проводятся круглые столы по вопросам взаимодействия власти с представителей национально-культурных объединений, господдержке некоммерческих организаций в сфере этнокультурного развития и межрелигиозных отношений. Центральное событие форума - заседание совета по межнациональным отношениям.



В регионе один из важнейших вопросов - благополучие и межнациональное согласие. Сегодня в Архангельской области принята стратегия, которой придерживаются и местное самоуправление, и власти, и акцент в работе сделан на межконфессиональные и межнациональные отношения.



Более 10 лет в области работает совет национальностей. Депутаты облсобрания хотели внести свой вклад и изучили практику во всех субъектах РФ для эффективного построения своей работы. Теперь главная задача экспертного совета, состоящего из 15 человек, - подготовка предложений по совершенствованию закона в сфере межнациональных отношений, организация работы по взаимодействию с нацобъединениями, оказание организационной и методической помощи муниципальным образованиям.



